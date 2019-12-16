Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen son 16 turu kuraları çekildi. İşte eşleşmeler:
Borussia Dortmund - Paris Saint Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
KURAYI HAMİT ALTINTOP ÇEKTİ
Şampiyonlar Ligi son 16 kurasını TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop çekti.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat'ta, rövanşları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak.
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL PROGRAMI
Devler Ligi'nde çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.
DEV FİNAL İSTANBUL'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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