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        Haberler Ekonomi Borsa Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı - Borsa Haberleri

        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'la 3-3 beraber kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, borsada da düşüş yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri, yüzde 8 civarında düşüş yaşadı. Ligin lideri Galatasaray'ın hisseleri ise haftaya yüzde 7 civarında yükselerek başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:03
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        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
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        Süper Lig'in şampiyonluk yarışında yaşananlar borsada da etkisini gösterdi. Ligin 32. haftasında cuma günü oynanan maçta lider Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Aslan'ın takipçisi Fenerbahçe ise sürpriz bir sonuçla, dün akşam Kayserispor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında puan farkı 5'e çıktı. Bitime 6 hafta kala farkın açılmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hisseleri de sonuçlardan etkilendi.

        Fenerbahçe hisseleri haftaya yüzde 8 civarında düşüşle başladı, hisse fiyatı 42,60 TL'ye geriledi. Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 7 civarı yükselişle, 2 TL'yi gördü.

        FENERBAHÇE YABANCIYA HİSSE SATMIŞTI

        Fenerbahçe, 11 Nisan'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahibi olduğu payın yüzde 4,80'ini yabancı kurumsal bir yatırımcıya sattığını duyurmuştu.

        Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür"

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