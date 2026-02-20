Samsun'da 3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2'si çocuk 3 tutuklama
Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtildi. Polis ekipleri, yeni bir dolandırıcılık girişimini de son anda engelleyerek 2 milyon TL'lik yeni bir vurgunun önüne geçti
ŞİKAYET SONRASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ve Havza ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Vezirköprü ilçesinde bir vatandaşın 3 milyon TL dolandırıldığı yönündeki şikayeti sonrası çalışma başlattı.
YENİ EYLEM İÇİN GELİRKEN YAKALANDI
Soruşturma kapsamında, tespit edilen şüphelilerden 1'inin yeni bir dolandırıcılık eylemi için il dışından Samsun'a geldiği belirlendi.
2 MİLYONLUK GİRİŞİM ENGELLENDİ
Havza ilçesinde düzenlenen operasyon ile şüpheli gözaltına alınırken, böylece 2 milyon TL'lik dolandırıcılık girişimi engellendi.
DİĞER ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Operasyonun devamında İ.M. (20) ile diğer şüpheli yakalandı.
2'SİNİN ÇOCUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
