Samsun'da 3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2'si çocuk 3 tutuklama

Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir vatandaşı 3 milyon TL dolandıran 2'si suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere 3 şüpheli tutuklandı.

ŞİKAYET SONRASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ve Havza ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Vezirköprü ilçesinde bir vatandaşın 3 milyon TL dolandırıldığı yönündeki şikayeti sonrası çalışma başlattı.

YENİ EYLEM İÇİN GELİRKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, tespit edilen şüphelilerden 1'inin yeni bir dolandırıcılık eylemi için il dışından Samsun'a geldiği belirlendi.

2 MİLYONLUK GİRİŞİM ENGELLENDİ

Havza ilçesinde düzenlenen operasyon ile şüpheli gözaltına alınırken, böylece 2 milyon TL'lik dolandırıcılık girişimi engellendi.

DİĞER ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Operasyonun devamında İ.M. (20) ile diğer şüpheli yakalandı.

2'SİNİN ÇOCUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.