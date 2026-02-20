Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da 3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2'si çocuk 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        Samsun'da 3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2'si çocuk 3 tutuklama

        Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtildi. Polis ekipleri, yeni bir dolandırıcılık girişimini de son anda engelleyerek 2 milyon TL'lik yeni bir vurgunun önüne geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:15 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 milyonluk dolandırıcılık operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir vatandaşı 3 milyon TL dolandıran 2'si suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere 3 şüpheli tutuklandı.

        ŞİKAYET SONRASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ve Havza ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Vezirköprü ilçesinde bir vatandaşın 3 milyon TL dolandırıldığı yönündeki şikayeti sonrası çalışma başlattı.

        YENİ EYLEM İÇİN GELİRKEN YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında, tespit edilen şüphelilerden 1'inin yeni bir dolandırıcılık eylemi için il dışından Samsun'a geldiği belirlendi.

        REKLAM

        2 MİLYONLUK GİRİŞİM ENGELLENDİ

        Havza ilçesinde düzenlenen operasyon ile şüpheli gözaltına alınırken, böylece 2 milyon TL'lik dolandırıcılık girişimi engellendi.

        DİĞER ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Operasyonun devamında İ.M. (20) ile diğer şüpheli yakalandı.

        2'SİNİN ÇOCUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        *Fotoğraf temsilidir.

        #Son dakika haberler
        #Samsun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!