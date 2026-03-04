Canlı
        Samsun'da annesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadının denizde cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Samsun'da annesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadının denizde cansız bedenine ulaşıldı

        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan 35 yaşındaki C.K., Çobanlı İskelesi açıklarında ölü bulundu. Son olarak iskelede fotoğraf çektiği belirlenen genç kadının cansız bedenine ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:56
        Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu.

        KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

        AA'daki habere göre olay; Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda S.K. (61), kızı C.K.'nin (35) akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

        EŞYALARI MERKEZE BIRAKTI

        Bir vatandaş, C.K.'ye ait telefon ve çantayı bularak Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'ne bıraktı.

        İNCELEMEDE SON BULUNDUĞU YERE GİDİLDİ

        Cep telefonu incelemesinde son olarak Çobanlı İskelesi'nde fotoğraf çektiği tespit edilen C.K. için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, iskele ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        DENİZDEN DE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ise tekneyle denizden arama çalışmasına katıldı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

        Ekipler, iskeledeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

        SABAH SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADI

        Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.

        ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLDÜ

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ve mobil radar ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, hakkında kayıp ihbarı bulunan C.K. için Çobanlı İskelesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

        DRONLA TARAMALAR YAPILDI

        DEGAK ekipleri, sualtından çalışmaları yürütürken mobil arama ekibi de havadan dronla tarama yaptı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kurbağa adamlar ise 1 tekne ve 3 botla, iskelenin ayakları ve çevresinde kayıp kadını aradı. Ekipler, C.K.'nin cansız bedenine iskeleden yaklaşık 300 metre açıkta ulaştı. C.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

