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        Haberler Yaşam Samsun'da arşivden Atatürk'e ait tapu senedi çıktı

        Samsun'da arşivden Atatürk'e ait tapu senedi çıktı

        Samsun'da tapu arşivlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adına, Gazi Müzesi'nin tapu senedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:49
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        Arşivden Atatürk'e ait tapu senedi çıktı
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        Samsun'da Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü'ndeki görevliler, arşiv belgelerinin dijitale aktarımı çalışmaları sırasında Osmanlıca yazılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adına bugün Gazi Müzesi olarak kullanılan binanın tapu senedini buldu.

        Binanın bulunduğu yer ile özelliklerine yer verilen tapu senedinin aslı ile Türkçe kopyası, Gazi Müzesi'nde sergilenmek üzere Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teslim edildi.

        Yılmaz Uzun, tapu senedine kurum arşiv ve evrakının dijital ortama aktarılması çalışmaları sırasında ulaşıldığını söyledi.

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        Tapu senedinin İlkadım Tapu Müdürlüğü arşivlerinde ortaya çıktığını belirten Uzun, "Arşivde tasnif çalışmaları yaparken Haziran 1926 tarihli, 'Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa' adına düzenlenmiş orijinal bir tapu senedine rastladık. Tapu, 7 Aralık 1938'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kız kardeşi Makbule Hanım adına intikal ettirildi. Devam eden süreçte yerin Samsun Belediyesi tarafından müze yapılmak üzere 1939 yılında kamulaştırıldığı tespit edildi. En son olarak 1997 yılında mülkiyeti Hazineye devredilerek, 'Gazi Müzesi' olarak kullanıldığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal bir tapunun günümüze kadar korunarak gelmesinin, tapu senedinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Uzun, "Tapu senedinin asıl yeri olan Gazi Müzesi'nde sergilenmesinin daha doğru olacağını düşünerek gelecek nesillere aktarılması adına sayın Vali'me takdim edilmesinin daha uygun olacağını düşündük. Tapu, Atatürk'ün Samsun'u ziyareti sırasında bu binada kalmış olmasından dolayı kendisine tahsis edilmiş" dedi.

        GAZİ MÜZESİ

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra 6 gün kaldığı, 1902 yılında inşa edilen Kale Mahallesi Mecidiye Caddesi'ndeki Mıntıka Palas Oteli, sonraki yıllarda Gazi Müzesi oldu.

        İki katlı müze binasının alt katında Atatürk'e ait silah ve giysilerin yer aldığı bölümün duvarlarında 1919 yılından Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemi yansıtan fotoğraflar sergileniyor.

        Müzenin girişindeki seramik rölyef, Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışını simgeliyor. İki katlı müzenin ikinci katında Atatürk'e ait eşyalar ile Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelleri sergileniyor.

        Üst kattaki diğer bölümlerde ise Atatürk'ün Mıntıka Palas'ta kaldığında kullandığı dinlenme, yatak ve çalışma odalarıyla bir banyo yer alıyor.

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        #Atatürke ait tapu senedi
        #mustafa kemal atatürk
        #Atatürk
        #Gazi Müzesi
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