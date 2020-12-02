Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili 2 kişiye para cezası verildi

Samsun'un Havza ilçesinde "Pamuk" isimli köpeğin bacakları kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 kişiye para cezası verildi

Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili 2 kişiye para cezası verildi
AA

Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan "Pamuk" isimli köpekle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, "Hayvan sağlığı bakımını ihlal" nedeniyle 181 lira, bacaklarını kesen komşusuna da "cerrahi müdahale sadece veteriner hekimlerce yapılır" gerekçesiyle 628 lira para cezası uygulandı.

Havza'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşların haber vermesi üzerine HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep ilçeye giderek ön iki bacağı dizlerinin üzerinden kesilmiş köpeği Samsun'a getirmiş, yaralı hayvan Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı. "Pamuk", buradaki tedavisinin ardından HAYTAP'a ait Ankara'daki klinikte götürülmüştü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler
GÜNDEMKoronayı hiçe sayan eğlence!
Şanlıurfa Valisi Erin'den Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama
GÜNDEMŞanlıurfa Valisi'nden tayin açıklaması
AÖL sınavları ne zaman yapılacak, tarih ertelendi mi? MEB duyurdu: AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
RTÜK'ün CHP'li üyelerinden Habertürk TV ile ilgili karara tepki
GÜNDEM"Hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun"
Son dakika haberi: Katliam silahından çarpıcı detay! - Haberler
GÜNDEMKatliam silahından çarpıcı detay!
Yeni yasaklar neler, hangi yerler kapandı? Koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesi tam metni
GÜNDEMYeni yasaklar neler, nereler kapandı?
Son dakika: Sultangazi’de fabrika yangını! - Haberler
GÜNDEMSultangazi’de fabrika yangını!
Tokat'ta 2 kardeş, aynı gün koronavirüsten öldü
GÜNDEMİki kardeş aynı gün koronavirüsten öldü
Sivas'taki vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu
GÜNDEMSivas'ta korkutan kuyruk!
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır, tarih yayınlandı mı? 2020 e-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEMKYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X