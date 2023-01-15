Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu
ABONE OL

Samsun'da bir genç, yakınları tarafından ölü bulundu

Samsun'da, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Özkan Veyisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak olan gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu
İHA

Samsun'da, 27 yaşındaki Özkan Veyisoğlu evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Veyisoğlu, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giden sağlık ekipleri Özkan Veyisoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Veyisoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Afgan uyruklu 5 kişinin katiline Afganistan'da kelepçe!
GÜNDEM Afgan uyruklu 5 kişinin katiline Afganistan'da ...
Hollywood filmlerini geride bıraktı! FBI ile Türk KŞB’yi buluşturan olay: Sarai Sierra cinayeti
GÜNDEM FBI ile Türk KŞB'yi buluşturan olay: Sarai Sierra ...
Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle: 15 Ocak 2023 2+1 ve 3+1 evlerin TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM Bilecik TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
GÜNDEM Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
Ailesini ölümle tehdit edip evi bastı, polise silah çekince bacağından vuruldu
GÜNDEM Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı var! - Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM İşte son hava durumu tahminleri: Sağanak ve kar var
SON DAKİKA: Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem! - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi anlık!
GÜNDEM Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi
GÜNDEM Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi
Manisa'da korkunç kaza! Asteğmen uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti... - Son dakika haberler
GÜNDEM Otomobil uçuruma yuvarlandı! Asteğmen hayatını ...
Küçükçekmece'de düğün salonundan çıkışta uzun namlulu silahla saldırı: 3 yaralı
GÜNDEM İki otomobile silahlı saldırı! 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.