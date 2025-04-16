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        Haberler Gündem Samsun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü - Güncel haberler

        Samsun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü

        Samsun'un Canik ilçesinde alışverişten dönen Emine Akpınar ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı. Emrah Akpınar, burada karısına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 00:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:14
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        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
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        Alışverişten dönen Emine Akpınar (36) ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı.

        Emrah Akpınar, burada karısına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Öte yandan, şüphelinin üç çocuk babası ve TIR şoförü olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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