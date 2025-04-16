Samsun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü Samsun'un Canik ilçesinde alışverişten dönen Emine Akpınar ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı. Emrah Akpınar, burada karısına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti

Anadolu Ajansı Giriş: 16.04.2025 - 00:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:14 facebook

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