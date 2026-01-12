Habertürk
Habertürk
        Samsun'da direksiyonu kilitlenen traktör devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Samsun'da direksiyonu kilitlenen traktör devrildi: 1 ölü

        Samsun Çarşamba'da direksiyonunun kilitlenmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 00:25 Güncelleme: 12.01.2026 - 00:25
        Direksiyonu kilitlenen traktör devrildi: 1 ölü
        Çarşamba ilçesinin kırsal Bayramlı Mahallesi'nde Dursun Ali Çakır (42) idaresindeki traktör, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu ırmak kenarına devrildi. Çakır, traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre ekipler, Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çakır’ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de sürücüsünün yanlış vitese aldığı otobüsün çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. yaralandı.

        #Samsun
        #çarşamba
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Esir liderler