Samsun'da direksiyonu kilitlenen traktör devrildi: 1 ölü

Çarşamba ilçesinin kırsal Bayramlı Mahallesi'nde Dursun Ali Çakır (42) idaresindeki traktör, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu ırmak kenarına devrildi. Çakır, traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre ekipler, Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakır’ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.