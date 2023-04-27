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Samsun'da gezilecek yerler: Samsun mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Orta Karadeniz Bölgesi'nin en çok turist ağırlayan ve en büyük şehirlerinden biri olan Samsun, tarihten taşıdığı derin izler ile bilinen bir şehirdir. Milli Mücade'nin başlangıcı için kritik bir öneme sahip Samsun, aynı zamanda doğal güzellikleri ve enfes sahil şeridi ile de bilinmektedir.

Samsun'da Gezilecek Yerler: Samsun Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de geçmişten izler taşıyan derih tarih kültürü ile bilinmektedir. Atatürk’ün Bandırma vapuruyla geldiği Samsun sahili o anların replikasının yapıldığı bir gemiyle gelen ziyaretçilerini karşılamakta. Şehir Milli Mücadele ruhunu yansıtan birçok müzeye ve anıta da sahip. Dağları ve kanyonlarıyla da doğal güzelliklerinden söz ettiren Samsun her mevsim farklı güzellikleriyle ön plana çıkmakta.

İşte Samsun’da gezilecek yerler:

Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Milli Mücadele Parkı, içerisinde Kurtuluş Mücadelesi ’ne değinen ve çevre illerdeki askerleri de kapsayan “Şehitler Yazıtı” ve çeşitli bronz rölyeflere sahiptir. Aynı zamanda parkta Mustafa Kemal’in, Kara Fatma’nın ve İstiklal Harbine emek vermiş efelerle askerlerin anıtı bulunmaktadır. Parkın en ilgi çekici kısmıysa Milli Mücadele Dönemi’nin başlangıç hadiselerinden biri olarak bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ün ekip arkadaşlarıyla geldiği Samsun’a anıt niteliğinde inşa edilen vapurdur. Ölçülerini Atatürk’ün geldiği Bandırma Vapurundan alan replikada Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerine rastlayabilirsiniz.

Çakırlar Korusu

Samsun’un ilkbaharda gezilecek yerlerinin başında gelen Çakırlar Korusu şehrin Atakum ilçesinde yer almaktadır. Samsun’daki bilinen en eski doğal alanlarından biri olan Çakırlar Korusu şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin favori yerlerinden biri. Ağaçlarının çevrelediği küçük gölü ve aynı zamanda üstünden geçen tahta köprüsüyle kartpostalları andıran bir manzaraya sahip. Doğa yürüyüşlerinize ek olarak parkın içinde tenis kortu ve spor alanları da bulunuyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Kızılırmak sayesinde oluşmuş büyük delta Samsun Bafra’da yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi’nden göç eden kuşların uğrak noktası olan bu yere yerli ve yabancı turistler bahar aylarında akın etmektedir. Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne de adını yazdırarak uluslararası alanda turistik etkilerini arttırmıştır. Birçok nesli tükenmekte olan kuşlarında uğradığı Kuş Cenneti’nde bölgenin doğasını ve kuşları daha yakından izleyebileceğiniz kuş gözlem merkezleri de bulunmaktadır.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu

Samsun’da gezilecek yerler doğa için ilginizi çekecek yerlerden biri de Şahinkaya Kanyonu’dur. Sarp ve dik kayalıkların arasından geçen Kızılırmak Nehri üzerindeki kanyon Türkiye’deki 2. Büyük kanyon olma özelliğini taşımakta. İsterseniz çevresinde piknik ve kamplar yapabileceğiniz kanyon da su sporlarına ve tekne turlarına da katılabilirsiniz. Kanyon daha önce Türkiye’nin ilk ekstrem sporları festivaline de ev sahipliği yapmış. Hem doğal güzelliği hem de ekstrem aktiviteleriyle tatiliniz için ilgi çekici bir deneyim sağlayacak.

Samsun Kent Müzesi

Samsun’da günübirlik gezilecek yerlerden biri olan Samsun Kent Müzesi İlkadım ilçesinde bulunuyor. Samsun’daki tarihi, kültürel, sosyolojik ve ekonomik yapı hakkında balmumu heykellerle gösteriyor. TCDD olarak kullanılan yapı restore edilmesinin ardından müze olarak kullanılmaya başlanmış. Yazılı ve görsellerin bir arada sergilendiği müzede Samsun’un geçmişten günümüze yolculuğunu yakından göreceksiniz.

Yakakent Çamgölü Mesire Alanı

Baharın gelmesiyle Samsunluların hafta sonlarını geçirdiği yerlerden birisi Çamgölü Mesire Alanı. Çam ağaçlarının arasında yapabileceğiniz doğa yürüyüşleri ve doğa manzarasına karşı piknik alanlarıyla tekrar tekrar gelmek isteyeceğiniz bir yer. Samsun’da kışın gezilecek yerlerden biri olarak da görebileceğiniz bu parkın manzarası karla kaplanarak bembeyaz bir görüntü kazanıyor. Mesire alanında denize açılan manzaralı alanlarda bulunmakta.

Atakum Plajı

Yaz aylarında Samsun’a geldiğinizde denize girebileceğiniz Karadeniz’in temiz ve berrak plajlarından olan Atakum gece gündüz aktif olarak turist çeken bir yer. Samsun’da yazın gezilecek yerler için uygun olan plajın çevresi, parklara yürüyüş ve bisiklet yollarına sahip. Aynı zamanda Atakum, şehir merkezine yakınlığı sebebiyle de tatiliniz için ideal bir tercih olacak. Atakum alışveriş merkezlerine yakınlığı, mavi bayraklı plajı ve günün her saatine uygun aktif yaşamıyla uzun süre kalmak isteyeceğiniz bir yer.

Samsun Atatürk Evi ve Müzesi

Samsun’a geldiğinizde uğramadan gitmemeniz gereken Atatürk Evi ve Müzesi Atatürk’ün burada konakladığı ev ve odayı aynen koruyarak günümüze ulaştırmıştır. Müzenin Atatürk’e ait olan bölümü “Gazi Odası” olarak anılmakta. İçerisindeki Atatürk balmumu heykeliyle ziyaretçilerini etkileyen müze İstiklal Harbi sırasında Samsun’da geçen belgeler ve fotoğraflarla birlikte sergilenmektedir. Aynı zamanda müzenin bazı bölümlerinde etnik el sanatları sergileri de bulunmakta.

Amisos Tepesi

Samsun’un sevgiliyle gezilecek yerleri, yapılacak aktiviteleri oldukça bol. Bunlardan biri de Amisos Tepesi eski adıyla “Baruthane Tepesidir”. Şehrin İlkadım ilçesinde yer alan ve arkeolojik kazılarda keşfedilmiş Helenistik Döneme dayanan Amisos Mezarlarını ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda denize bakan manzarasıyla da hoşunuza gidecek tepede zaman geçirebileceğiniz kafeteryalar bulunmakta. Şehrin bu bölümündeki tepeye teleferikle ulaşarak ufak Kuşbakışı Samsun turu da yapabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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