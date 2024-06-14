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        Haberler Gündem Güvenlik Samsun'da iki fabrikada büyük yangın

        Samsun'da iki fabrikada büyük yangın

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Bebek bezi ve çeşitli plastik ürünlerin üretildiği fabrikadaki yangın, yan taraftaki bir başka fabrikaya daha sıçradı. Her iki yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:21
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        Tekkeköy'de Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'de bulunan fabrikada saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kısa sürede büyüyerek yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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        Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        İki fabrikada da bebek bezi, kedi kumu, ambalaj malzemesi gibi yoğunluğu plastik olan ürünlerin üretildiği öğrenildi.

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        Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.

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        Vali Tavlı, AA muhabirine, yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

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        #Samsun
        #fabrika yangını
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