Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vincin devrildiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir bakır işletmesinde 6 Kasım'da oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinç devrildi. Devrilen vincin üzerine de oksijen deposu düştü.
Kazada 44 yaşındaki vinç operatörü Murat Suna yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayaklarının kırıldığı tespit edilen Suna, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Murat Suna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kule vincin devrilme anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.