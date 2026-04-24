Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da fuhşa yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerince masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
SALONA OPERASYON DÜZENLENDİ
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkân sağlama (TCK-227)' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda, M.A. (27), İ.A. (35) ve C.E. (36) yakalanarak gözaltına alındı.
ARAMALAR YAPILDI
Yürütülen çalışma kapsamında 6 mağdur kadın ile 27 bilgi sahibi erkek tespit edilirken, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda fuhuş suçuna yönelik deliller ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ahlak Büro Amirliği'ndeki sorgulanması tamamlanan M.A., İ.A. ve C.E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.