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        Haberler Gündem Çevre Samsun'da "Sıfır Atık" ile 852 bin ağaç kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Samsun'da "Sıfır Atık" projesi kapsamında 852 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı

        Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında 6 yılda 852 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. İl Müdürü Tevfik Akçay, "Atıklarla 40 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış, 200 ton sera gazı salınımı önlenmiş, 4 bin ton petrolden tasarruf edilmiş, 103 bin ağaç kesilmekten kurtarılmış, 170 bin metreküp su tasarrufu sağlanmıştır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:11
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        Samsun'da "Sıfır Atık" ile 852 bin ağaç kurtarıldı
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        Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, "Sıfır Atık" projesi kapsamında 6 yılda 852 bin ağaç kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

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        Tevfik Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan "Sıfır Atık" projesinin çevre ve gelecek nesiller için çok büyük bir proje olduğunu söyledi.

        Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun'da, proje kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Akçay, "Çok önemli geri kazanımlar elde ediyoruz. Samsun'un 17 ilçesinin hepsi "Sıfır Atık" belgesi almış durumda. Bu zamana kadar 280 bin civarında kişiye "Sıfır Atık" ile ilgili eğitim verildi. 2019-2025 yılları arasında 852 bin ağaç kesilmekten kurtuldu" dedi.

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        Proje kapsamında 14 farklı atığın ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

        "Çevreye minimum derece kirlilik veriliyor yani çevreye verilen kirlilik azalıyor. Aynı zamanda döngüsel ekonomi kapsamında ekonomi de kazanıyor. Özellikle kamu kurumları çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere bilinçlenme var. Samsun'da Çiftlik Caddesi, 'Sıfır Atık Caddesi' olarak uygulama noktası seçildi. Büyükşehir Belediyemiz bunu başlattı. Orada da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Samsun projenin yürütülmesinde başarılı. Kent projeye sahip çıktı, Türkiye'nin en başarılı illerinden bir tanesinin Samsun olduğunu söyleyebilirim. Bakanlığımız en son İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Bafra Belediyesini "Sıfır Atık" projesi kapsamında pilot ilçe olarak belirledi."

        Pilot ilçelerde örnek uygulamaların hayata geçirileceğini kaydeden Akçay, "Toprakla ilgili kompostlama çalışmaları yapılacak. 'Sıfır Atık Marketi' kurulacak. Vatandaş biriktirdiği atık yağları, atık pilleri getirip orada örneğin bakliyatla değiştirecek." diye konuştu.

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        Projenin ana amacının yaşam döngüsü içinde mümkün olduğunca atık üretmemek, karbon ayak izini sıfırlayarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak olduğuna işaret eden Akçay, "Bir taraftan sanayileşiyoruz, bir taraftan da çevreyi koruyabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürü Akçay, kentte "Sıfır Atık" projesi kapsamında 13 farklı projenin başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:

        "Akarsu kirliliği, atık defterler, atık motor yağları, akü ve elektronik piller, hava kirliliği, atık yönetimi, mesire yerlerinde oluşan kirlilik, bitkisel koruma ürünlerinin geri toplanmasıyla ilgili proje başlatıldı. Her bir projenin uygulayıcısı farklı ama paydaşları aynı. Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde oluşan kirlilikle ilgili proje de başlatıldı. Projeye vatandaşların destek vermesi çok önemli. Projeye sahip çıkmamız, kirletmememiz gerekiyor. Atık yağları evimizde toplayıp lavaboya dökmemeliyiz. Floresan lamba tehlikeli atıktır, çöpe karıştırmamak gerekiyor. Atık ilaçlar, piller ayrı toplanmalıdır."

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        Akçay, kentte geçen yıl yapılan çalışmalarda 6 bin ton kağıt-karton, 1500 ton plastik, 17 ton cam, 9200 ton metal ile diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda 17 bin ton geri kazanılabilir atığın toplatılarak lisanslı işletmelerde ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

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        Bu atıklardan 46 bin 400 metreküp atık depolama alanından tasarruf sağlandığını anlatan Akçay, "Atıklarla 40 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış, 200 ton sera gazı salınımı önlenmiş, 4 bin ton petrolden tasarruf edilmiş, 103 bin ağaç kesilmekten kurtarılmış, 170 bin metreküp su tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca 2024 yılında toplam 334 kurum ve kuruluşa Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiş, toplam 3013 kurum ve kuruluş Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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        #sıfır atık
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