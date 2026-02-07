Habertürk
Habertürk
        Samsun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

        Samsun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 04:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 04:58
        Samsun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
        Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde, Akif Gökçe'nin (60) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, dereye devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Samsun
        #haberler
