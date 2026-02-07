Samsun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Samsun'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 07.02.2026 - 04:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 04:58
Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde, Akif Gökçe'nin (60) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, dereye devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
