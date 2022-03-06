Samsun'da yarın okullar tatil mi 7 Mart 2022?

Samsun'da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden kar tatili açıklaması yapıldı mı? 7 Mart 2022 yarın okullar tatil olacak mı?

Samsun'da yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları kış döneminde eğitim öğretimi sekteye uğratmıştı. Soğuk havaların etkisinin sürdüğü yurdumuzda hangi illerin tatil olduğu merak edildi.

Peki, 7 Mart Samsum'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte, detaylar...

SAMSUN'DA YARIN OKUL VAR MI?

Samsum'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde 4 Mart tarihinde eğitime bir gün ara verilmişti. Yarın Samsum'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi üzerinden henüz bir açıklama yapılmadı.