Samsun'da yarın okullar tatil mi 7 Mart 2022?

Samsun'da yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları kış döneminde eğitim öğretimi sekteye uğratmıştı. Soğuk havaların etkisinin sürdüğü yurdumuzda hangi illerin tatil olduğu merak edildi.
Peki, 7 Mart Samsum'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte, detaylar...
SAMSUN'DA YARIN OKUL VAR MI?
Samsum'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde 4 Mart tarihinde eğitime bir gün ara verilmişti. Yarın Samsum'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi üzerinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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