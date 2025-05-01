Samsun'un Canik ilçesinde, 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya ve toprak parçalarının altında kaldı.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından Çiğdem Kaya, yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Baba ile iki kızı, gözyaşları içinde toprağa verildi.

"İSTİNAT DUVARINA GEREK DUYMADIK"

Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık” dedi