Samsunspor´un transferdeki hedefleri: Schindler ve Taylan

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor´un transfer gündemindeki isimler Köln´den Kingsley Schindler ve Galatasaray´dan Taylan Antalyalı. Mbaye Diagne iddiaları ise bizzat Başkan Yıldırım tarafından yalanlandı.
BAYRAM ÖNCESİ AÇIKLANACAK MI?
Yılport Samsunspor transfer çalışmalarını İstanbul´da sürdürüyor. Daha önce Galatasaray´dan kaleci Okan Kocuk ve Lech Poznan´dan stoper Lubomir Satka´yı transfer eden kırmızı-beyazlılar, Kurban Bayramı öncesi bir transfer daha açıklamaya hazırlanıyor. Transfer için ismi en çok dile getirilen isim Köln´den 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Kingsley Schindler.
YILDIRIM´IN KASTETTİĞİ TRANSFER SCHINDLER Mİ?
TFF´nin Ankara´daki kongresine katılan ve medya mensuplarıyla yaptığı görüşmelerde önümüzdeki hafta bir futbolcu transfer edeceklerini açıklayan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım´ın adını vermediği ama transferi için kastettiği oyuncunun Köln ile son iki sezonda 16´sı ilk 11´de olmak üzere 55 lig maçına çıkan, 2 gol atıp 3 asist yapan Schindler olduğu iddia edildi.
TAYLAN ANTALYALI İÇİN İLK TEMAS KURULDU
Samsun ekibi için ismi gündeme gelen bir diğer isim Taylan Antalyalı. Geçen sezon Ankaragücü´nde kiralık statüsünde forma giyen Taylan için Galatasaray ile temas kuruldu. Yönetim Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Galatasaray kulübüne teklifte bulundu. İsmi gündeme gelen Karagümrük´ten Mbaye Diagne içinde Başkan Yıldırım açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Lütfen yalan haber yapmayın. Samsunspor´un hiç ilgisinin olmadığı bir oyuncu. Allah yardımcısı olsun" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-25 13:05:01
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