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        Samsun'da gelin arabası, boş araziye düştü; 2 yaralı

        SAMSUN'dagelin arabası boş araziye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı; gelin ve damat yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:15
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        Samsun'da gelin arabası, boş araziye düştü; 2 yaralı
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        SAMSUN'dagelin arabası boş araziye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı; gelin ve damat yara almadan kurtuldu.

        Kaza, dün 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Kaptanoğlu'nun (24) kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş 55 AGG 061 plakalı otomobil, konvoy sırasında kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten boş araziye düştü. Sürücü ile yanındaki Selinay Koca (24) yaralandı; gelin ile damat kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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