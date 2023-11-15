Samsun'da gelin arabası, boş araziye düştü; 2 yaralı

SAMSUN'dagelin arabası boş araziye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı; gelin ve damat yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Kaptanoğlu'nun (24) kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş 55 AGG 061 plakalı otomobil, konvoy sırasında kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten boş araziye düştü. Sürücü ile yanındaki Selinay Koca (24) yaralandı; gelin ile damat kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.