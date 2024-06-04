Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan 13 yaşındaki kızı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan 13 yaşındaki kızı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfte yiyen kızın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bu sırada caddede devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinden Özkan Topsakal, dükkana girip Heimlich manevrası yaparak çiğ köfte parçasını çıkardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Terme'de Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Terme'de Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Bafra'da tır parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı
        Bafra'da tır parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı
        Tekkeköylüler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "tabutlu yürüyüş" ile pro...
        Tekkeköylüler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "tabutlu yürüyüş" ile pro...
        Düğün çıkışı 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı
        Düğün çıkışı 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı
        Samsun'da ikametinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da ikametinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Salıpazarı Avut Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı sanatsal çalışmalar sergil...
        Salıpazarı Avut Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı sanatsal çalışmalar sergil...