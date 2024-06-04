Nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfte yiyen kızın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bu sırada caddede devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinden Özkan Topsakal, dükkana girip Heimlich manevrası yaparak çiğ köfte parçasını çıkardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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