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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli adliyede

        SAMSUN ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:30
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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli adliyede
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        SAMSUN ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden bungalov ile prefabrik ev, konteyner ve motosiklet alma vaadiyle farklı tarihlerde 22 kişiyi toplamda 1 milyon 870 bin 159 lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 Temmuz'da saat 05.30 sıralarında Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'da 7, İstanbul'da ise 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 41 fişek, 78 kurusıkı fişek, 32 kartuş, çok sayıda dijital materyal ile kişileri kandırmaya ve dolandırmaya yönelik konuşma metinleri ele geçirildi.

        'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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