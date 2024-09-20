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        Yarım bıraktığı üniversite eğitimine 25 yıl sonra geri döndü, yüksek lisans yapıyor

        SAMSUN'da, 2 çocuk annesi Aslıhan Turna (52), çocukları üniversiteden mezun olduktan sonra yarım bıraktığı üniversite eğitimine 45 yaşında geri döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:20
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        Yarım bıraktığı üniversite eğitimine 25 yıl sonra geri döndü, yüksek lisans yapıyor
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        SAMSUN'da, 2 çocuk annesi Aslıhan Turna (52), çocukları üniversiteden mezun olduktan sonra yarım bıraktığı üniversite eğitimine 45 yaşında geri döndü. 7 senede 2 üniversite bitiren Turna, şimdi de yüksek lisans yapıyor.

        Kentte yaşayan Aslıhan Turna, 19 yaşında evlendi, 20 yaşında anne oldu ve eğitim hayatını yarıda bıraktı. Oğlu, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden, kızı da 2016'da Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Aslıhan Turna 45 yaşındayken girdiği üniversite sınavını kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünü kazanan Turna, ilk senesinde bölüm birincisi oldu ve aynı üniversitede Resim bölümünde çift ana dal yapıp ikinci üniversitesini tamamladı. Pedagojik Formasyon programını da tamamlayan Turna, şimdi de Resim ana sanat dalında yüksek lisans yapıyor.

        'İÇİMDE HEP UKDEYDİ'

        Aslıhan Turna, yarım kalan üniversite eğitimine 25 yıl aradan sonra devam ettiğini anlatarak, "Ben erken yaşta, 19 yaşında evlendim, 20 yaşında anne oldum. O süreçte eğitim hayatımı yarım bırakmıştım. Hemşirelik okuyordum. Üniversite mezunu olmak içimde hep ukdeydi. 45 yaşımda çocuklarımın ikisi de üniversiteden mezun olduktan sonra sınavlara girdim ve kazandım. OMÜ Güzel Sanatlar Seramik ve Cam bölümünde okudum. İlk sene bölüm birincisi oldum. Bölüm birincisi olunca da çift ana dal yapma hakkı kazandım. Resim bölümünden çift ana dal yaptım ve ondan da mezun oldum. Bu arada öğretmenlik mesleğini icra etmek için de 'Pedagojik Formasyon'umu tamamladım. Şu anda da resim ana sanat dalında da yüksek lisans yapıyorum. Onda da şu anda tez yazım aşamasındayım. İnşallah onu da bitireceğim" dedi.

        'GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

        Hedefinin, öğretmen olup, bu zamana kadar öğrendiklerini öğrencilere aktarmak olduğunu belirten Turna, “Üniversite hayatımdan önce de kuyumculuk eğitimim oldu. Resim alanında birçok çalışmalar yaptım. Sergilere katıldım. Üniversiteyi de bitirdim. Hatta 2 bölüm birden bitirdim ve 'Pedagojik Formasyon'umu tamamladım. Şimdi de gençlere örnek olmak istiyorum. Tüm öğrendiklerimi bir şekilde paylaşmak ve öğretmek istiyorum. Öğretmenlik yapmak hedefim" diye konuştu.

        Mezuniyeti bitirme projesinde, Sinop'un Boyabat ilçesindeki, yaklaşık 250 yıllık olan evin penceresinin alçı vitrayını yaptığını belirten Turna, "Benim Seramik Cam bölümünden mezuniyet bitirme projemdi. Mezuniyet aşamasında son sene pandemiye denk geldiği için, internette Samsun Mimarlar Odası'nın Sinop'un Boyabat ilçesindeki Latife Matuk Evi'ne bir gezi düzenlediğini gördüm. Evin de tepe pencereli olduğunu yani alçı vitray olduğunu gördüm. Daha sonra danışman hocamın aracılığıyla gerekli yerlerden izinleri alarak evin incelemesini yaptım. Tepe pencerelerin resimlerini çekip ölçülerini aldım. Ev çok harabeydi. Samsun’a döndüğümde çalışmalarına başladım. Rölövesini çıkarttım ve pencerenin bire bir alçı vitrayını yaparak mezuniyet bitirme projemi hazırlamış oldum. Mezuniyet aşamasında da bildiri ve sergi olarak sundum ve çok ilgi çekti" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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