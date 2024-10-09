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        İşlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı

        SAMSUN'da işlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Tanyeri (36), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:40
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        İşlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı
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        SAMSUN'da işlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Tanyeri (36), ağır yaralandı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. İşlettiği kahvehanenin önünde oturan Mustafa Tanyeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Tanyeri, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Tanyeri, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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