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        Beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu

        SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:44
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        Beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu
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        SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen P.Ö. (43) adlı kadının organları, 4 hastaya umut oldu.

        Sinop'ta çalışırken baygınlık geçiren sağlık çalışanı P.Ö., 1 Ekim'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören P.Ö.'nün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

        YAŞARKEN BAĞIŞÇI OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

        OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, sağlık çalışanının yaşarken bağışçı olmak istediğini belirterek, "Yapılan görüşmede, aile zaten bağışçı olduğunu da bildiği için sağ olsunlar organlarını bağışladı. Kalp İstanbul'a gitti. Karaciğer Ankara'ya, böbreğin biri Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gönderildi, diğer böbreği de OMÜ'de nakledeceğiz" dedi.

        Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Doktor Mehmet Kazak ise beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranış sergiledikleri için teşekkür etti. Organ yetmezliğine bağlı hastalıkların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini kaydeden doktor Kazak, şunları söyledi:

        "Ülkemizde 33 bin 498 kişi organ beklemektedir. Organ bekleyen kişilerin tek tedavisi organ naklidir. Nakil yapılabilmesi için organ bağışına ihtiyaç vardır. Bu anlamda ailemizin yaptığı bağış çok kıymetlidir. Donörümüze Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta yoğun bakım hocalarımız, sağlık çalışanlarımız, organ nakil koordinatörümüz ve nakil hocalarımıza teşekkür ederiz. Organ naklinde her daim desteğini gördüğümüz OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen'e de binlerce organ bekleyen hasta adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

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