Samsun'da uyuşturucuya 4 tutuklama

SAMSUN’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçesinde belirtilen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda, 786 sentetik ecza, 62 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 23 gram sentetik kannabinoid, 5 ecstasy, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 36 tabanca fişeği ve 23 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli, gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2’si savcı ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 4’ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.