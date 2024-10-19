1995 model otomobilini off-road aracına çevirdi

SAMSUN'da otomobil motoru ve yazılımı üzerine projeler yapan Uğur Ekinci (34), Kocaeli'de yaşayan arkadaşı Kadir Tosun'un 1995 model Broadway marka otomobilini off-road aracına dönüştürdü.

Samsun sokaklarında görünen 1995 model Broadway araç, off-road görünümü ile halkın dikkatini çekti. Kentte otomobil motoru ve yazılımı üzerine projeler yapan Uğur Ekinci, Kocaeli'de yaşayan arkadaşı Kadir Tosun'un Broadway marka otomobilini güçlendirmek için Samsun'a getirdiklerini söyledi. Kadir Tosun'un bu çalışmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Uğur Ekinci, "Arazide daha iyi bir performans alabilmek için burada elektronik işlerini tamamlayıp aracı hazır hale getireceğiz. Böyle bir aracın ortalama maliyeti ise 1 milyon civarında" dedi.

İnsanların, aracı görünce şaşırdığını belirten Uğur Ekinci, "Aracımız 1995 model normal ön çekişli binek bir otomobildi. Arkadaşımın çocukluktan 4X4 arabalara merakı olduğu için, kendi çabalarıyla, herhangi bir sanayi ortamı olmadan aracını 4X4'e çevirdi. Araç bize bazı elektronik ve mekanik eksikleri tamamlamak için getirildi. Yüzde 90'ını kendi tamamlamış vaziyetteydi. Daha önce araç orijinal kendi motoruyla yürüyordu. Üstüne daha yeni model bir aracın motorunu koyduk. Ben kendi garajımda off-road araçların ve normal otomobillerin performans işini yapıyorum. Bu aracın da motorunu güçlendirmek için buraya getirdik. Motorunu güçlendirip daha verimli halde off-road yapmasını sağlayacağız. Bu araç karbüratörlü bir motora sahipti. Biz bu aracı enjeksiyonlu motora çevirip üstüne turboladık. Yani daha güçlü bir motor koydu. Motoru kontrol edebilmemiz için farklı bir ekosistem yapıp, aracın profesyonel şekilde yazılımını yaptıktan sonra off-road’a hazır halde teslim edeceğiz'' ifadelerini kullandı.