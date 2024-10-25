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        Öğrenciler kendi arılarıyla bal üretiyor

        SAMSUN'da, Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, 'Arıcılık' dersi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:45
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        Öğrenciler kendi arılarıyla bal üretiyor
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        SAMSUN'da, Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, ‘Arıcılık’ dersi görüyor. Bunu seçmeli ders olarak alan 88 öğrenci ilk üretimde 60 kilogram bal üretti. Okul müdürü Ayhan Taşkın, "Arıcılığı yapabilir miyiz diye ilk önce küçük bazlı başladık. Denedik ve başarılı olduk. Bu sene 12 kovandan 60 kilogram bal aldık. O balları da pansiyonumuzda kalan öğrencilerimizin beslenmeleri için kullanıyoruz" diye konuştu.

        Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan 180 öğrencili lisede bu yıl ilk kez müfredata eklenen ‘Arıcılık’ dersine nisan ayında 12 kovan arı ile başlandı. Öğrenciler ağustos ayında ilk hasadı yaptı. Şu anda 17 kovanları bulunan öğrenciler, ilk hasadından elde ettikleri 60 kilogram balı okulun pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte sabah kahvaltısında tüketiyor. Okul ayrıca üretim satışı yapabilmek için ‘Gelemen Çiftliği’ adında marka tescili aldı.

        Arı kovanı sayısını 50’ye çıkarmak istediklerini belirten Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Taşkın, “Müfredatta olan arıcılık dersini koymamızdaki amaç, her öğrencimizin evinin önünde 1 tane arı kovanı olsun. Bu arı kovanıyla birlikte kendi balını üretsin ve evindeki bala para vermesin. Meslek olarak yapacak olanlar da kovanlarını biraz çoğaltarak kendi geçimini sağlayabilirler ve ülke ekonomisine de katkıda bulunabilir düşüncesiyle bu işe başladık. Bu sene nisan ayında 12 tane arı kovanı aldık. Şimdi de 12 tane arı kovanını 17’ye çıkarttık. Önümüzdeki günlerde arı sayısını çoğaltarak 50 taneye çıkartmayı planlıyoruz” dedi.

        ‘ÖĞRENCİLERİMİZDEN TALEP GÖRÜYOR’

        Taşkın, çalışmayla ilgili, “Arıcılığı yapabilir miyiz diye ilk önce küçük bazlı başladık. Denedik ve başarılı olduk. Bu sene 12 kovandan 60 kilogram bal aldık. O balları da pansiyonumuzda kalan öğrencilerimizin beslenmeleri için kullanıyoruz. Önümüzdeki yıl bunu çoğaltmak istiyoruz. Yaz ayında Ladik ilçesindeki yaylalara ve çevredeki yaylalara kovanlarımızı götürerek florası bol olacak çiçekli alanlarda üretmeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimizden arıcılık dersine bir talep var. Fakat arıcılık dersi haftada 4 saat. Seçmeli ders olduğu için öğrencilerimizden talep görüyor” diye konuştu.

        Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Öğretmeni Veteriner Hekim Hakan Balcı ise “Okulumuzda yaklaşık olarak 20 kadar arı kovanı var. Burada aktif olarak arı yetiştiriciliği yapmaktayız. Öğrencilerimiz arıcılık dersinde teorik eğitimin yanı sıra bol bol uygulama eğitimi bularak daha iyi öğrenme gerçekleştirmektedirler. Arıcılık yapmaya nisan ayı gibi başladık. Kademeli olarak kovan sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Arı ürünlerinden bal, polen, propolis, arı sütü gibi ürünler elde etmeyi planlıyoruz. İlk hasadımızı yaptık. Bu şekilde arıcılığa destek vermeye çalışıyoruz. İlk hasattan 60 kilogram gibi bir bal elde ettik" dedi.

        Arıcılık dersini severek yaptıklarını belirten 11'inci sınıf öğrencilerinden Sema Karakaya, "11'inci sınıfta Arıcılık dersi görüyoruz. İleride bu mesleği yapmamız için bal yapmayı ve arılarla ilgilenmeyi öğreniyoruz" diye konuştu.

        11'inci sınıf öğrencisi Sevdiye Güneş de "Arıcılık dersini, alan dersi olarak görüyoruz. Üretimimiz hocalarımızın gözetiminde oluyor. Kendi patentimiz var. Arılarımız tamamen kendi kontrolümüzün altında bal verimini sağlıyoruz. Arıcılık dersini daha önce de görüyorduk ama bu sene uygulamalı olarak görüyoruz" dedi.

        Okullarında kendi arılarını yetiştirdiklerini ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Arda Yamak ise "Okulumuzda kendi arılarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Uygulamalı olarak burada arıları açabiliyoruz. Arıları görerek uygulamalı olarak çalışabiliyoruz. Arıcılığı öğretmenlerimiz sevdirdi. Biz de istek duyduk" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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