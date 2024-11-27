Hamsi atıklarıyla geliştirilen gübreyle gül yetiştiriyorlar

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü, Karadeniz’deki hamsi atıklarını değerlendirerek çevre dostu organik gübre geliştirdi. Deneme aşamasındaki ürünün hem çevreye hem de tarıma önemli katkılar sunması bekleniyor. Dr. Tütüncü, “Gübreleri gül üretiminde denedik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Farklı bitki türlerinde de denemelerini yapıyoruz” dedi.

Hamsi atıklarıyla yaptıkları gübreyle, güllerin vazo ömrünün uzadığını belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü, “Balık atıkları eski çağlardan beri kullanıyor. Ancak biz günümüzde yeni teknolojilerle birleştirerek halk arasında gübre diyebileceğimiz tabirle bitkilere destek olması amacıyla ürünlerimizi geliştirdik. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar gayet iyi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi. Vazo ömrünü uzattı. Bitki büyüme gelişimine oldukça etkili olduğunu gözlemledik” diye konuştu.

KARADENİZ’İN HAMSİ ATIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR Karadeniz Bölgesi’nde yoğun bir şekilde yapılan balıkçılık faaliyetleri sonucunda büyük miktarda balık atığının oluştuğunu ve bunları değerlendirmek istediklerini belirten Tütüncü, “Bu balıklar arasında da hamsi fazla miktarda olan bir balık. Bunlardan da yaklaşık olarak yüzde 50-55 oranında bir atık ortaya çıkıyor. Farklı yan ürünlere işlenmesine rağmen bu atıkların tamamı bertaraf edilemiyor. Biz de ticari işletmelerden bu atıkları temin ederek hem çevreye hem de çiftçilerimize bir katkı olarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.