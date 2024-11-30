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        Samsunspor – Bodrum FK maçının ardından

        SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:35
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        Samsunspor – Bodrum FK maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 14’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel karşılaşmayı değerlendirdi.

        3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Bugün çok güzel bir sonuç aldık. İlk 20 dakikada takım olarak iyi bir performans sergiledik ve öne geçtik. Daha sonrasında bize bir rahatlama geldi. İlk yarının son dakikalarında gösterdiğimiz performans beni mutlu etmedi. İkinci yarıya güzel başladık. 2 tane net pozisyon kaçırdık ve bunlar futbolda var. Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum. 3 puan aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Belki gelecek maçlarda cezalı düşecek oyuncularımız olabilir. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta herhangi bir oyuncumuz cezalı durumda değil. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

        'İLK HEDEF 42 PUAN'

        İlk hedeflerinin 42 puan toplamak olduğunu ifade eden Reis, “İlk hedefimiz 42 puan. Şuan 29 puanımız var. Birinci hedefimize ulaşmamız için de 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç çok zor geçiyor. Biz de maçtan maça performansımızı arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Bu pozisyona gelmek çok zor oldu. Burada kalıcı olmak buraya gelmekten daha zor olacaktır. Eksik olduğumuz bazı maçlarda oyuncularımız oldu. Onlarda sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Yedekten oyuna giren oyuncularımızın katkısı çok oldu” diye konuştu.

        'KUPAYI DA ÖNEMSİYORUM'

        Salı oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında da değerlendirme yapan Reis, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye’deki kupa maçlarında fark var. Türkiye’de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor.”

        VOLKAN DEMİREL: SAMSUNSPOR'U KUTLUYORUM

        Samsunspor’u galibiyetinden dolayı tebrik eden Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Samsunspor zor bir deplasman. Hem Samsunspor'un ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Biz iyi hazırlandığımızı düşünüyordum kendi adıma. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ama ikinci yarıda o 45'inci dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti hem Samsunspor'un oldu hem de buldukları gollerle farkı açmaya çalıştılar. İlk yarıdaki oyun çalıştığımız gibi karşılık buldu. Sadece bir duran toptan gelen bir gol var. Ama ikinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik” dedi.

        DEMİREL: İYİ HAZIRLANIP İÇERİDEKİ MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ

        İkinci golden sonra tamamen oyundan düştüklerini belirten Demirel, “Şu durumda yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Artık bu maçı unutup önümüzdeki biz bir bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanarak içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

        Görüntü Dökümü:

        - Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’in konuşması

        - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in konuşması

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