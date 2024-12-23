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        Samsun'da 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:57 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:00
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        Samsun'da 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
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        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi 615. Sokak'tan Ayvacık yolu istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 06 COB 58 plakalı kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı 55 AV 957 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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