Tekneyle kaybolan amatör balıkçılar aranıyor; çalışmalara ara verildi (2)

'EŞİMİNBULUNMASINI İSTİYORUM'

Samsun'da tekne ile açıldıkları denizde kaybolan 2 amatör balıkçıyı arama çalışmaları, havanın kararması ile sonlandırıldı. Çalışmaların yarın sabahtan itibaren tekrar başlayacağı bildirildi.

Kayıp balıkçılardan Muhammer Sevgili'nin eşi Lale Sevgili, "Eşimin bulunmasını istiyorum. İnşallah sapasağlam gelir. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda beklemedeyiz. Evden pazar günü saat 15.00'te çıktı. O saatten beri de gelmedi. Dün saat 16.00'da haber aldım. O saatten beri burada bekliyoruz” dedi.