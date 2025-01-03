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        Samsunspor 'da 4 futbolcu takıma geç katıldığı için Trabzonspor maçında oynayamayacak

        SAMSUNSPOR futbolcularından Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için Trabzonspor müsabakasında oynamayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:42 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:45
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        Samsunspor 'da 4 futbolcu takıma geç katıldığı için Trabzonspor maçında oynayamayacak
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        SAMSUNSPOR futbolcularından Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için Trabzonspor müsabakasında oynamayacak.

        Sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yapılan açıklamada bulunan Samsunspor, “Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır. Bu oyuncularımız, hafta içinde takımdan ayrı olarak yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından, pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki, herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamış ve olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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