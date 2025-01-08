Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

Kaza, Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Ayvacık yolunda ilerleyen Nizamettin P.’nin (70) kullandığı 55 ABL 153 plakalı ciple orta şeritten sol şeride geçmek isteyen Recep Yeşilyurt’un idaresindeki 55 ARA 416 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yeşilyurt, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Yeşilyurt, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yeşilyurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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