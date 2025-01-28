Samsun'da kuru yük gemisinde yangın

İlkadım ilçesindeki Samsunsport Limanı’ndaki ‘Firuze G’ isimli kuru yük gemisinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.

SAMSUN'da Samsunport Limanı'ndaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

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