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        Samsun'da yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 16 yaralı

        SAMSUN'unKavak ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada şoför Şahin Çayan (63) hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:15
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        Samsun'da yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 16 yaralı
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        SAMSUN'unKavak ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada şoför Şahin Çayan (63) hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Kavak ilçesi Yosunlu mevkisi Samsun-Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şahin Çayan'ın kullandığı yolcu otobüsü, arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çeken E.Y.'nin (51) kontrolündeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan S.Ö. (22), G.Ö. (59), D.Ö. (57), C.Y. (61), N.N. (37), S.S. (31), S.Ç. (89), Y.Ö. (38), M.B. (67), H.B. (63), A.P. (60), A.P. (63), A.A. (46), İ.S. (56), F.Ç. (63) ve Ş.Y. (73) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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