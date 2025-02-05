Samsun'da yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 16 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kavak ilçesi Yosunlu mevkisi Samsun-Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şahin Çayan'ın kullandığı yolcu otobüsü, arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çeken E.Y.'nin (51) kontrolündeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan S.Ö. (22), G.Ö. (59), D.Ö. (57), C.Y. (61), N.N. (37), S.S. (31), S.Ç. (89), Y.Ö. (38), M.B. (67), H.B. (63), A.P. (60), A.P. (63), A.A. (46), İ.S. (56), F.Ç. (63) ve Ş.Y. (73) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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