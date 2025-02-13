Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Sahadan çekilme olayları Türk futbolu için üzücü

        SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Sahadan çekilme olayları Türk futbolu için üzücü
        ABONE OL

        SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, “Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Sahadan çekilme olaylarının yaşanması Türk futbolu adına üzücü bir durum. Biz tamamen kendi oyunumuz ve maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Umarım kalan maçlarımızda da iyi bir hakem yönetimi ile karşılaşırız” dedi.

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 24'ncü haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Konyaspor karşısında temkinli şekilde oynamaları gerektiğini belirten Reis, “Ligde ikinci mağlubiyetimizi Konyaspor’a karşı almıştık. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında ve kafa vuruşlarında etkili olan topçuları var. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Son maçlarında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını düşünüyorum. Bizim adımıza da zor geçecek bir maç olacak. Kesinlikle ilk yarıda oynadığımız maçtan daha iyi bir sonuç almak için Konyaspor maçında güzel performans gösterip, elimizden gelenin en iyisini yaparak, mutlu ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

        ‘BAZEN ÖNDE BASACAĞIZ, BAZEN İKİNCİ BÖLGEDE BEKLEYECEĞİZ’

        Konyaspor maçında iyi bir savunma taktiği yapmaları gerektiğini söyleyen Reis, “Tehlikeli oyuncuları olan ve duran topları etkili kullanan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bugüne kadar duran toplardan 9 gol attılar. Küme düşme potası ile aralarında 4 puan fark var. İyi bir sonuç almak için önümüzde güzel bir fırsat var. İlk karşılaşmayı kaybetmiştik ve üzülmüştük. O karşılaşmada topa daha fazla sahip olan, maçın kontrolünü elinde tutan bizdik. Ancak şansız bir golle kaybetmiştik. Bu karşılaşmada çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İyi bir maç olacaktır. Konyaspor karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz. Çok dikkatli olmamamız gerekiyor. Bazen önde basacağız bazen ikinci bölgede bekleyeceğiz. Bunları çok düzgün yapmamız gerekiyor. Bu geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. Sadece defans yapmak istemiyoruz. Defansif anlamda güzel işlerin yanı sıra ofansif anlamda da geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. İlk maça nazaran çok daha iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        'KADROMUZ GENİŞ DEĞİL AMA BUNU FIRSATA ÇEVİRECEK OYUNCULARIMIZ VAR'

        Takımın sakatlık durumu ve kadro genişliği hakkında bilgi veren Reis, "Lubomir Satka’nın küçük bir sakatlığı var. O da takımla antrenmana başladı ve yarın kendisine ve durumuna bakacağız. Marc Bola’nın son maçta kas ağrıları olmuştu. Onun da durumu gayet iyi. Kulübemizde de iyi ve oynayabilecek oyuncularımız var. Kadromuz çok geniş değil ve biraz daha daraldı. Ama iyi oyuncularımız ve o oyuncular için bu durum iyi bir fırsat olabilir" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Samsun Üniversitesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol...
        Samsun Üniversitesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol...
        Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 29 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 29 zanlı yakalandı
        CHP Havza İlçe Başkanlığında miting toplantısı
        CHP Havza İlçe Başkanlığında miting toplantısı
        Samsunspor ligin ilk yarısında yenildiği Konyaspor'u mağlup etmeyi hedefliy...
        Samsunspor ligin ilk yarısında yenildiği Konyaspor'u mağlup etmeyi hedefliy...
        Bafra Gençlik Merkezinde bağımlılık eğitimi
        Bafra Gençlik Merkezinde bağımlılık eğitimi
        Şair ve bestekar Ozan Arif, vefatının 6. yılında Samsun'da anıldı
        Şair ve bestekar Ozan Arif, vefatının 6. yılında Samsun'da anıldı