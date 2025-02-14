Samsun merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü operasyonunda 37 şüpheli, adliyede (2)

Samsun merkezli 5 ilde suç örgütü üyelerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden elebaşı E.G.’nin de aralarında bulunduğu 24 kişi çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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