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        Samsun merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü operasyonunda 37 şüpheli, adliyede (2)

        24TUTUKLAMASamsun merkezli 5 ilde suç örgütü üyelerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden elebaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:37 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:40
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        Samsun merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü operasyonunda 37 şüpheli, adliyede (2)
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        24TUTUKLAMA

        Samsun merkezli 5 ilde suç örgütü üyelerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden elebaşı E.G.’nin de aralarında bulunduğu 24 kişi çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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