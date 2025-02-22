Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye altın madalya sayısını 9'a yükseltti

– SAMSUN’da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda 21 yaş altı takımlar kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazanan Türkiye, bireysel yarışlarda da 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak, toplamda 9 altın topladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın 4'üncü gününde, 21 yaş altı kategorisinde klasik, makaralı yay ve barebow (yalın yay) branşlarında bireysel final atışları yapıldı. Klasik yay erkeklerde Berkay Akkoyun altın, Mustafa Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Elif Gökkır altın madalya alırken, Dünya Yenihayat gümüş madalya elde etti. Makaralı yay erkeklerde Eren Kırca altın, Batuhan Levent Sağlam gümüş, Yağız Sezgin de bronz madalyaya ulaştı. Kadınlarda da Begüm Yuva altın madalya kazanırken, Eftal Hatice Köse gümüş madalya kazandı. Barebow kadınlarda da Ecem Dilara Deniz gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bugünü toplamda 9 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Şampiyona yarın oynanacak final yarışlarının ardından sona erecek.