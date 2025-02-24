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        Çim Topu Türkiye Şampiyonu Alaçamspor Bocce oldu

        İZMİR'de 18-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce takımı, kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:35
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        Çim Topu Türkiye Şampiyonu Alaçamspor Bocce oldu
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        İZMİR’de 18-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce takımı, kupanın sahibi oldu.

        18-23 Şubat tarihleri arasında İzmir’de Çim Topu Türkiye Şampiyonası yapıldı. Altı gün süren şampiyonaya Alaçamspor Bocce takımı damga vurdu. Alaçamspor Bocce; U25 takım kızlarda Türkiye şampiyonu, erkeklerde Türkiye ikincisi, tek büyük bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliği, çift miks takımlarda Türkiye ikinciliği alarak büyük bir başarıya imza attı.

        'BİR SONRAKİ HEDEFİMİZ İNGİLTERE JERSEY’DE MİLLİ MARŞIMIZI SÖYLEMEK OLACAK'

        Beden eğitimi öğretmenliği ve Bocce Milli takım antrenörlüğü yapan Gökhan Bozdemir, “Çim Topu Türkiye şampiyonasına aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. Sporcularım Alaçam gibi küçücük bir ilçeden bu sene katıldığımız birçok turnuvada ulusal ve uluslararası şampiyonluklar ve dereceler aldı. Ekim 2024 yılında İspanya’da yapılan Bocce Avrupa Şampiyonası’nda kız ve erkek takımlarda Avrupa ikinciliği, Ekim 2024 yılında Antalya Kemer’de yapılan Uluslararası Bocce Volo turnuvasında Türk milli takımı ile çift bayanlarda şampiyonluk, 3-6 Şubat’ta Samsun’da genç kızlar kategorisinde Bowling Türkiye Şampiyonluğu, şimdi de İzmir’den U25 kız takımlarda Türkiye Şampiyonluğu aldık. İmkanlarımız kısıtlı da olsa çocuklarımızın özverili çalışmalarının karşılığını aldığı için çok mutluyuz. Hedefimiz 8-14 Eylül de İngiltere Jersey’de yapılacak Çim Topu Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek Milli marşımızı kürsüde söylemek olacak. Sporcularımla gurur duyuyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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