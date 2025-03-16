MHP'li Topsakal: Türkiye güçlü olmak zorunda

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, “Türkiye artık parçalı yönetilemez. Türkiye büyük olmak zorunda. Büyük iktidarların, kuvvetli iktidarlar Türkiye’yi yönetmek zorunda. Yoksa küçülür, parçalanır” dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda iftar programı düzenledi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

‘CUMHUR İTTİFAKI DENİLEN BÜYÜK BİR YAPI VAR’

İftar programında konuşan Topsakal, “Cumhur İttifakı denilen büyük bir yapı var. Bundan sonra siyaset çok partili olmayacak. Bundan sonra siyaset 2 kutupta olacak. Geleneğine sadık, dinine, diyanetine, imanına sadık nesiller, geçmişini bilen geleceğe hazırlıklı nesiller, bir de sosyal demokratlar. Dünyadaki LGBT'ye, cinsiyet eşitliğini kabul eden serbest yaşamı kendine benimsemiş olanlar. Biz onlara da laf etmiyoruz. Ama bu tercihtir. Siz de bu tercihi yapacaksınız. Ya çocuklarınızı cinsiyetsiz, medeniyetsiz, köksüz, istedikleri gibi yaşam şartlarına uygun şekilde o tarafta yetiştireceksiniz. Bu da bir siyasettir, bu da tercihtir. Ya da geleneğine bağlı, milliyetçi kimliğine bağlı, devletine sadık çocuklar olarak yetiştireceksiniz” diye konuştu.

MHP BİR DÜŞÜNCE HAREKETİDİR

MHP’nin siyaset anlayışı ve Cumhur İttifakı’ndaki rolünü anlatan Topsakal, “Partiler üzerinden dünyada hiçbir devlette siyaset kalmadı. Partiler sadece renk veriyor. Bakın MHP ne kadar büyük ideal, ne kadar büyük ülkü sahibi bir parti. MHP’nin son 10 yılına bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşünde. Kızılelma dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Türk dünyası dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Turan dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Milliyetçilik dediği zaman ne anlaşılıyor? Bu görüşünü görün. MHP’nin Cumhur İttifakı'na verdiklerini ve aldıklarını ona göre hesaplayın. Bizim hareketimiz hesap hareketi değil. ‘Şuradan menfaat edelim, Şuraya adam yerleştirelim, Şuradan ihale alalım, şuradan bilmem ne alalım’ Böyle bir hareket değil bizim hareket. Bizim hareketimiz düşünce hareketi. Nerede neyi boyarız? Türk milletini 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra nasıl geliştiririz? Nasıl yaşatırız? Çocuklarımız nasıl mutlu olur? Devletimiz nasıl büyük olur? Dünyayı nasıl adaletli hale getiririz? Nasıl devlet haline, büyük devlet haline geliriz? O yüzden MHP’yi böyle algılamak, böyle anlamak, böyle değerlendirmek gerekir” dedi.