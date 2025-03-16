Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MHP'li Topsakal: Türkiye güçlü olmak zorunda

        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Türkiye artık parçalı yönetilemez.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:35 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'li Topsakal: Türkiye güçlü olmak zorunda
        ABONE OL

        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, “Türkiye artık parçalı yönetilemez. Türkiye büyük olmak zorunda. Büyük iktidarların, kuvvetli iktidarlar Türkiye’yi yönetmek zorunda. Yoksa küçülür, parçalanır” dedi.

        MHP Samsun İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda iftar programı düzenledi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

        ‘CUMHUR İTTİFAKI DENİLEN BÜYÜK BİR YAPI VAR’

        İftar programında konuşan Topsakal, “Cumhur İttifakı denilen büyük bir yapı var. Bundan sonra siyaset çok partili olmayacak. Bundan sonra siyaset 2 kutupta olacak. Geleneğine sadık, dinine, diyanetine, imanına sadık nesiller, geçmişini bilen geleceğe hazırlıklı nesiller, bir de sosyal demokratlar. Dünyadaki LGBT'ye, cinsiyet eşitliğini kabul eden serbest yaşamı kendine benimsemiş olanlar. Biz onlara da laf etmiyoruz. Ama bu tercihtir. Siz de bu tercihi yapacaksınız. Ya çocuklarınızı cinsiyetsiz, medeniyetsiz, köksüz, istedikleri gibi yaşam şartlarına uygun şekilde o tarafta yetiştireceksiniz. Bu da bir siyasettir, bu da tercihtir. Ya da geleneğine bağlı, milliyetçi kimliğine bağlı, devletine sadık çocuklar olarak yetiştireceksiniz” diye konuştu.

        MHP BİR DÜŞÜNCE HAREKETİDİR

        MHP’nin siyaset anlayışı ve Cumhur İttifakı’ndaki rolünü anlatan Topsakal, “Partiler üzerinden dünyada hiçbir devlette siyaset kalmadı. Partiler sadece renk veriyor. Bakın MHP ne kadar büyük ideal, ne kadar büyük ülkü sahibi bir parti. MHP’nin son 10 yılına bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşünde. Kızılelma dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Türk dünyası dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Turan dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Milliyetçilik dediği zaman ne anlaşılıyor? Bu görüşünü görün. MHP’nin Cumhur İttifakı'na verdiklerini ve aldıklarını ona göre hesaplayın. Bizim hareketimiz hesap hareketi değil. ‘Şuradan menfaat edelim, Şuraya adam yerleştirelim, Şuradan ihale alalım, şuradan bilmem ne alalım’ Böyle bir hareket değil bizim hareket. Bizim hareketimiz düşünce hareketi. Nerede neyi boyarız? Türk milletini 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra nasıl geliştiririz? Nasıl yaşatırız? Çocuklarımız nasıl mutlu olur? Devletimiz nasıl büyük olur? Dünyayı nasıl adaletli hale getiririz? Nasıl devlet haline, büyük devlet haline geliriz? O yüzden MHP’yi böyle algılamak, böyle anlamak, böyle değerlendirmek gerekir” dedi.

        2015 SONRASI KÜRESEL DÜZEN DEĞİŞTİ

        Dünya siyasetinde tek kutuplu düzenin 2015’ten sonra değiştiğini vurgulayan Topsakal, “Dünya 2015’e kadar dünya tek kutup tarafından yönetiliyordu. Bu Amerika'ydı. Biz buna göre işte televizyonlarda konuşurduk. Buna göre dizayn yapardık. Buna göre projeler üretirdik. Buna göre silah sanayini organize ederdik. Buna göre ekonomide bankaları düzeltirdik. Buna göre şehirleşme planlarımızı yapardık. Buna göre borsamızı yapardık. Buna göre ticaretimizi düzenlerdik. Yani aslında dünyada bir akıl vardı. Ondan önce de 2 akıl vardı. Biri komünist dünya, birisi de NATO. Şimdi son dönemde 2015’ten sonra dünyada devletler artık teknolojik anlamda ve güç anlamda büyümeye başladılar. Bu büyüme güzel bir şeydir. Türkiye açısından güzel, Rusya açısından güzel, Hindistan açısından güzel, Çin açısından güzel. Fransa, İngiltere, Çin’de bunlarla partner falan ama tehlikeli yönleri de var. Bu büyümeyi ve bu büyürken birbirlerine rekabeti kim kontrol edecek? Bakın savaşlar oldu. İşte Ukrayna savaşı, Afganistan'da savaşlar oluyor, Doğu Avrupa'da savaşlar oluyor ve bizim Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da savaşlar oluyor, Amerika kaçıyor. Hiçbirine sahip çıkmıyor. Kendi başlattığı savaştan bile kaçıyor Ukrayna'dan. Kendi başlattı o savaşı. Avrupalılarla beraber başladı, kaçıyor. Niye? Gücü yetmiyor. Hiçbir devletin birbirine artık gücü yetmeyecek, korkacak. O zaman dünyaya denge lazım. Sizin büyümeniz lazım” dedi.

        TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA

        Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin de bu küresel değişimle bağlantılı olduğunu söyleyen Topsakal, “Türkiye neden Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti? 10 yıl önce bunu fark etti devlet aklı olarak. Türkiye artık parçalı yönetilemez. Türkiye büyük olmak zorunda. Büyük iktidarların, kuvvetli iktidarlar Türkiye'yi yönetmek zorunda. Yoksa küçülür, parçalanır. Bu denge içinde savaştan da kaçamazsınız. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı Ukrayna'da Türkiye'nin askerleri savaşıyordu bugün. Biliyor muydunuz? Buna karar veremeyecektiniz. Onlara karşı duramayacaktınız. Çünkü yüzde 50 oy almamış olacaktınız. Sizi parçalayacaklardı. Bundan sonra bu dengesizlik içinde sadece büyümek zorundasınız. Sadece güçlü iktidarla yönetmek zorundasınız. O yüzden Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Başkanlık Sistemi Türkiye için elzemdi. Devlet aklı bunu getirdi ve devlet aklı bunda ısrar edecektir. Geri dönüş olmayacaktır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Samsun'da yağmur suyu kollektör hatları güçlendiriliyor
        Samsun'da yağmur suyu kollektör hatları güçlendiriliyor
        Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da ahır yangını
        Çarşamba'da ahır yangını
        Samsun'da MHP İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi
        Samsun'da MHP İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi
        Samsun'da İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Samsun'da İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Samsun'da kendini ırmak kenarında silahla yaralayan kişi hastaneye başvurdu
        Samsun'da kendini ırmak kenarında silahla yaralayan kişi hastaneye başvurdu