MHP'li Topsakal: Türkiye güçlü olmak zorunda
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Türkiye artık parçalı yönetilemez.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, “Türkiye artık parçalı yönetilemez. Türkiye büyük olmak zorunda. Büyük iktidarların, kuvvetli iktidarlar Türkiye’yi yönetmek zorunda. Yoksa küçülür, parçalanır” dedi.
MHP Samsun İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda iftar programı düzenledi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
‘CUMHUR İTTİFAKI DENİLEN BÜYÜK BİR YAPI VAR’
İftar programında konuşan Topsakal, “Cumhur İttifakı denilen büyük bir yapı var. Bundan sonra siyaset çok partili olmayacak. Bundan sonra siyaset 2 kutupta olacak. Geleneğine sadık, dinine, diyanetine, imanına sadık nesiller, geçmişini bilen geleceğe hazırlıklı nesiller, bir de sosyal demokratlar. Dünyadaki LGBT'ye, cinsiyet eşitliğini kabul eden serbest yaşamı kendine benimsemiş olanlar. Biz onlara da laf etmiyoruz. Ama bu tercihtir. Siz de bu tercihi yapacaksınız. Ya çocuklarınızı cinsiyetsiz, medeniyetsiz, köksüz, istedikleri gibi yaşam şartlarına uygun şekilde o tarafta yetiştireceksiniz. Bu da bir siyasettir, bu da tercihtir. Ya da geleneğine bağlı, milliyetçi kimliğine bağlı, devletine sadık çocuklar olarak yetiştireceksiniz” diye konuştu.
MHP BİR DÜŞÜNCE HAREKETİDİR
MHP’nin siyaset anlayışı ve Cumhur İttifakı’ndaki rolünü anlatan Topsakal, “Partiler üzerinden dünyada hiçbir devlette siyaset kalmadı. Partiler sadece renk veriyor. Bakın MHP ne kadar büyük ideal, ne kadar büyük ülkü sahibi bir parti. MHP’nin son 10 yılına bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşünde. Kızılelma dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Türk dünyası dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Turan dedikleri zaman ne anlaşılıyor? Milliyetçilik dediği zaman ne anlaşılıyor? Bu görüşünü görün. MHP’nin Cumhur İttifakı'na verdiklerini ve aldıklarını ona göre hesaplayın. Bizim hareketimiz hesap hareketi değil. ‘Şuradan menfaat edelim, Şuraya adam yerleştirelim, Şuradan ihale alalım, şuradan bilmem ne alalım’ Böyle bir hareket değil bizim hareket. Bizim hareketimiz düşünce hareketi. Nerede neyi boyarız? Türk milletini 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra nasıl geliştiririz? Nasıl yaşatırız? Çocuklarımız nasıl mutlu olur? Devletimiz nasıl büyük olur? Dünyayı nasıl adaletli hale getiririz? Nasıl devlet haline, büyük devlet haline geliriz? O yüzden MHP’yi böyle algılamak, böyle anlamak, böyle değerlendirmek gerekir” dedi.
2015 SONRASI KÜRESEL DÜZEN DEĞİŞTİ
Dünya siyasetinde tek kutuplu düzenin 2015’ten sonra değiştiğini vurgulayan Topsakal, “Dünya 2015’e kadar dünya tek kutup tarafından yönetiliyordu. Bu Amerika'ydı. Biz buna göre işte televizyonlarda konuşurduk. Buna göre dizayn yapardık. Buna göre projeler üretirdik. Buna göre silah sanayini organize ederdik. Buna göre ekonomide bankaları düzeltirdik. Buna göre şehirleşme planlarımızı yapardık. Buna göre borsamızı yapardık. Buna göre ticaretimizi düzenlerdik. Yani aslında dünyada bir akıl vardı. Ondan önce de 2 akıl vardı. Biri komünist dünya, birisi de NATO. Şimdi son dönemde 2015’ten sonra dünyada devletler artık teknolojik anlamda ve güç anlamda büyümeye başladılar. Bu büyüme güzel bir şeydir. Türkiye açısından güzel, Rusya açısından güzel, Hindistan açısından güzel, Çin açısından güzel. Fransa, İngiltere, Çin’de bunlarla partner falan ama tehlikeli yönleri de var. Bu büyümeyi ve bu büyürken birbirlerine rekabeti kim kontrol edecek? Bakın savaşlar oldu. İşte Ukrayna savaşı, Afganistan'da savaşlar oluyor, Doğu Avrupa'da savaşlar oluyor ve bizim Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da savaşlar oluyor, Amerika kaçıyor. Hiçbirine sahip çıkmıyor. Kendi başlattığı savaştan bile kaçıyor Ukrayna'dan. Kendi başlattı o savaşı. Avrupalılarla beraber başladı, kaçıyor. Niye? Gücü yetmiyor. Hiçbir devletin birbirine artık gücü yetmeyecek, korkacak. O zaman dünyaya denge lazım. Sizin büyümeniz lazım” dedi.
TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin de bu küresel değişimle bağlantılı olduğunu söyleyen Topsakal, “Türkiye neden Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti? 10 yıl önce bunu fark etti devlet aklı olarak. Türkiye artık parçalı yönetilemez. Türkiye büyük olmak zorunda. Büyük iktidarların, kuvvetli iktidarlar Türkiye'yi yönetmek zorunda. Yoksa küçülür, parçalanır. Bu denge içinde savaştan da kaçamazsınız. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı Ukrayna'da Türkiye'nin askerleri savaşıyordu bugün. Biliyor muydunuz? Buna karar veremeyecektiniz. Onlara karşı duramayacaktınız. Çünkü yüzde 50 oy almamış olacaktınız. Sizi parçalayacaklardı. Bundan sonra bu dengesizlik içinde sadece büyümek zorundasınız. Sadece güçlü iktidarla yönetmek zorundasınız. O yüzden Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Başkanlık Sistemi Türkiye için elzemdi. Devlet aklı bunu getirdi ve devlet aklı bunda ısrar edecektir. Geri dönüş olmayacaktır” diye konuştu.
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