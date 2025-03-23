Samsun'da İmamoğlu'na destek için 'Demokrasi Mitingi'

SAMSUN’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi.

Samsun'da Atakum Belediyesi Düğün Salonu önünde CHP İl Başkanlığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi. Düzenlenen mitinge CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da katıldı. Mitingde konuşan Çan, "Bugün 5 yaşından 95 yaşına kadar, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, işçisinden, memurundan çiftçisine, Samsun şehrinin bütün insanları akın akın sandığa gitti. Bizlere bu ışığı gösterenlere sonsuz teşekkürler. En sağından en soluna kadar demokrasiye sahip çıkmak için, Cumhuriyete sahip çıkmak için, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için ilk adım şehri Samsun'da, Atamızın ismini aldığı Atakum'da 100 bine yakın vatandaşımız sandığa gitti. 'Ekrem İmamoğlu'na bunu yapamazsın' dedi vatandaş” diye konuştu.

‘ARTIK FABRİKA AYARLARIMIZA DÖNMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ’

Halkın desteği ile yarınlara yürüyeceklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise “Hak, hukuk, azamet diyeceğiz. Artık fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes fikrini özgürce söyleyebilmeli. Sizlere saygılar sunuyorum. Yolumuz açık olsun diyorum” dedi.