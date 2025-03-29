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        Şehit kızına sürpriz doğum günü

        SAMSUN'da polis ekipleri, 4 yıl önce şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın kızı Eslem Sıla Ceylan'a (12) sürpriz doğum günü düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:05
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        Şehit kızına sürpriz doğum günü
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        SAMSUN'da polis ekipleri, 4 yıl önce şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan’ın kızı Eslem Sıla Ceylan’a (12) sürpriz doğum günü düzenledi.

        Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 2021’de, evli ve 3 kız çocuğu babası olan trafik polisi Yusuf Ceylan (39), ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit oldu. Ceylan’ın kızı Eslem Sıla Ceylan’a 12’nci yaş gününde, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından doğum günündü sürpriz yaptı. Polisler, Eslem Sıla’yı evinden alarak polis eskortu eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada Eslem Sıla’yı, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mevlüt Şen ve İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş karşıladı.

        Alaçam Kaymakamı Kayabaşı, “Bugün Eslem kızımızın doğum gününü kutlamak için Emniyet Müdürlüğü’ndeyiz. Eslem kızımıza tekrar ‘İyi ki doğdun’ diyoruz, iyi ki var. Hayırlı ve mutlu bir yaşam sürmesini temenni ediyoruz” dedi.

        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir ise “Bugün Eslem kızımızın 12’nci yaş gününü kutluyoruz. Bu doğum günü, onun hayatında güzel bir hatıra olacak. Tekrar kızımızın doğum günü kutlu olsun” diye konuştu.

        Yusuf Ceylan’ın kayınpederi İlyas Ceylan, “Bugün şehit olan damadım Yusuf Ceylan’ın kızı Eslem için düzenlenen bu sürpriz doğum günü organizasyonu için buradayız. Bu sürpriz bizi çok mutlu etti. Şehidimizin evlatları ne zaman bir polis arabası görse ‘Babamın arabası’ der ve binmek isterlerdi. Emniyet Müdürlüğü bu organizasyonla kızımızın hayalini gerçekleştirdi. Acımız büyük ancak bu 3 evladımız bize emanet. İnşallah, kızlarımızın büyüyüp güzel yerlere gelmeleri için dayısı ve ben dedesi olarak her zaman yanlarında olacağız. Şehidimizin kızı Elif Sena, babasının hayalini gerçekleştirerek hafız oldu ve diplomasını aldı. Biz, şehidimizin çocuklarının her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Eslem Sıla Ceylan, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Şen ile birlikte Türk bayraklı doğum günü pastasını kesti ve hediyelerini aldı.

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