Mezarlık ziyaretinde ailelerin silahlı kavgası: 2'si kadın 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde sabah saatlerinde kabir ziyareti için Göğceli Mezarlığı’na giden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar silahlarını çekip birbirine ateş etti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

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