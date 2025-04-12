Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede (2)

Samsun merkezli 15 ilde düzenlenen ‘Satır’ adlı operasyonda, gümrük kaçağı TIR ve otomobilleri ‘change’ yöntemiyle piyasaya sürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 30’u, adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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