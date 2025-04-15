Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda ilk madalya İngiltere'nin oldu

        SAMSUN'da devam eden Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere'den Frank Stephenson altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda ilk madalya İngiltere'nin oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’da devam eden Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nda Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere’den Frank Stephenson altın madalya kazandı.

        Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi’de 14 Nisan tarihinde başlayan ve 28 Nisan’da sona erecek olan Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nda dün yapılan Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere’den Frank Stephenson birinci olup altın madalya kazandı. Danimarka’dan Sebastian Holm Holst gümüş madalya, Danimarka’dan Tobias Kastfelt Bryde ve Malta’dan da Nicolai Mallia bronz madalya kazandı.

        Şampiyona bugün yapılacak Genç Kızlar Ferdi kategorisiyle devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki deprem riski dirençli şehirleri zorunlu kılıyor
        Türkiye'deki deprem riski dirençli şehirleri zorunlu kılıyor
        "Samsun Genç Girişim Zirvesi" 24 okuldan 120 öğrencinin katılımıyla başladı
        "Samsun Genç Girişim Zirvesi" 24 okuldan 120 öğrencinin katılımıyla başladı
        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su düğün çiçekleriyle kaplandı
        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su düğün çiçekleriyle kaplandı
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın galası yapıldı
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın galası yapıldı
        Terme Belediyesi OKAF'25'te stant açtı
        Terme Belediyesi OKAF'25'te stant açtı