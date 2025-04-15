Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda ilk madalya İngiltere'nin oldu
SAMSUN'da devam eden Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere'den Frank Stephenson altın madalya kazandı.
SAMSUN’da devam eden Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nda Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere’den Frank Stephenson altın madalya kazandı.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi’de 14 Nisan tarihinde başlayan ve 28 Nisan’da sona erecek olan Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nda dün yapılan Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere’den Frank Stephenson birinci olup altın madalya kazandı. Danimarka’dan Sebastian Holm Holst gümüş madalya, Danimarka’dan Tobias Kastfelt Bryde ve Malta’dan da Nicolai Mallia bronz madalya kazandı.
Şampiyona bugün yapılacak Genç Kızlar Ferdi kategorisiyle devam ediyor.
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