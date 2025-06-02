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        Yüksel Yıldırım: Logi Tomasson ile anlaşma imzaladık

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:45
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        Yüksel Yıldırım: Logi Tomasson ile anlaşma imzaladık
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Norveç’in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşmaya vardık ve kendisiyle sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere nokta atışı transferler yapmaya kararlıyız" dedi.

        2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan kırmızı-beyazlılar, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 1,82 boyundaki Tomasson, ligleri devam eden Stromsgodset forması ile çıktığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de başladı.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson’un transfer süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na

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