3 sanatın birleştirildiği 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi festivalde
SAMSUNKültür Yolu Festivali'ne katılan Muhammet Hamdi Kasapoğlu, hazırladığı 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi ile dikkati çekiyor.
SAMSUNKültür Yolu Festivali'ne katılan Muhammet Hamdi Kasapoğlu, hazırladığı 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi ile dikkati çekiyor. Ebru, minyatür ve hat sanatı birleştiren Kasapoğlu, "Kur'an-ı Kerim'de geçen kainat ayetlerinden seçtiğimiz 33 ayeti, 3 geleneksel sanat dalını bir araya getirerek yorumladık. Bu proje hem içerik hem de sanat yaklaşımı açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor" dedi.
Samsun'da 21-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne katılan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Barbaros Camisi'nin İmam Hatibi Muhammed Hamdi Kasapoğlu, 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' çalışmasını anlattı. Projenin 2,5 yılda tamamlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Kur'an-ı Kerim'de geçen kainat ayetlerinden seçtiğimiz 33 ayeti, 3 geleneksel sanat dalını bir araya getirerek yorumladık. 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' adını verdiğimiz bu proje hem içerik hem de sanat yaklaşımı açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Ebru, minyatür ve hat sanatlarını bir arada kullandığımız bu çalışmada, her bir ayeti görsel bir dil aracılığıyla anlatmaya özen gösterdik" dedi.
AYET ANLAMI İLE ESERİN VERDİĞİ DUYGU
Kasapoğlu, "Sergide yer alan eserlerde, geleneksel ebru sanatının günümüze uyarlanmış yorumlarıyla birlikte ebru üzerine uygulanan minyatür ve resim teknikleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda klasik İslam yazı sanatlarından biri olan talik hatla yazılmış ayetlere de yer verdik. Hazırlanan her bir eserde hem sanatsal estetik hem de ayetin anlamını doğru şekilde yansıtma hassasiyetiyle çalıştık. Bu çalışmalarda amaç, izleyicinin sadece görsel olarak etkilenmesi değil; aynı zamanda ayetin anlamı ile eserin verdiği duygunun birbiriyle örtüşmesini sağlamaktı. Samsun Müzesi'nde, Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açtığımız bu sergide sanatseverler, sergilenen ayetlerin anlamlarını okuyup incelediklerinde, bu anlamların hangi düşünceyle sanata yansıtıldığını da doğrudan gözlemleyebiliyor. Görsel öğelerin her biri, ayetin içeriğiyle birebir ilişkilendirilerek hazırlandı. Katılımcılar eserleri inceledikçe, ayetlerde anlatılan mesajın sanat diliyle ifade edilmiş halini fark ediyor" diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.