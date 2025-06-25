3 sanatın birleştirildiği 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi festivalde

SAMSUNKültür Yolu Festivali'ne katılan Muhammet Hamdi Kasapoğlu, hazırladığı 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi ile dikkati çekiyor. Ebru, minyatür ve hat sanatı birleştiren Kasapoğlu, "Kur'an-ı Kerim'de geçen kainat ayetlerinden seçtiğimiz 33 ayeti, 3 geleneksel sanat dalını bir araya getirerek yorumladık. Bu proje hem içerik hem de sanat yaklaşımı açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor" dedi.

Samsun'da 21-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne katılan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Barbaros Camisi'nin İmam Hatibi Muhammed Hamdi Kasapoğlu, 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' çalışmasını anlattı. Projenin 2,5 yılda tamamlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Kur'an-ı Kerim'de geçen kainat ayetlerinden seçtiğimiz 33 ayeti, 3 geleneksel sanat dalını bir araya getirerek yorumladık. 'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' adını verdiğimiz bu proje hem içerik hem de sanat yaklaşımı açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Ebru, minyatür ve hat sanatlarını bir arada kullandığımız bu çalışmada, her bir ayeti görsel bir dil aracılığıyla anlatmaya özen gösterdik" dedi.