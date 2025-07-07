Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Tavsiyelere göre değil, ihtiyaçlara göre transfer yapıyoruz

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Şu anda tavsiyelerin değil, ihtiyaçların olduğu bölgelere transfer yapıyoruz. Zaten taraftarımız da bu bölgeleri en az bizim kadar iyi biliyor. Samsun gerçekten futbolu çok iyi bilen bir şehir” dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de belirlenen fikstür çizelgesi ve transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na