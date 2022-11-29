Samsun’da trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Atakum ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli H.D’nin kullandığı 55 AFR 521 plakalı otomobil, Yenimahalle Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda N.K idaresindeki 55 AEZ 338 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü H.D ile yanında bulunan özel harekat polisleri B.T ve F.A yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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