Mevlana, 749. vuslat yıl dönümünde Samsun'da anılacak

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SAMSUN (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Samsun'da anılacak.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nca Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü dolayısıyla tasavvuf müziği konseri ile hüzzam mevlevi ayini ve sema töreni gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Aralık Cuma günü saat 19.30'da başlayacak.



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